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Цены на квартиры в Чехии снова стремительно растут

Цены на квартиры в Чехии снова стремительно растут

Марина Комарова 534 0
Во втором квартале этого года цены на недвижимость в чешских городах выросли в среднем на 10% в годовом исчислении, до 60 700 крон за квадратный метр. По сравнению с предыдущим кварталом цены на квартиры и дома выросли в среднем на 2800 крон за квадратный метр, или на 4,8%.
Цены на квартиры в Чехии снова стремительно растут

Об этом сообщает компания Deloitte. Больше всего выросла стоимость жилья в Ческе-Будеёвице (21,8%), Праге (17,3%), Брно (13,1%), Оломоуце (12,4%) и Пльзене (11,3%). Только в Злине квартиры стали дешевле, на 4,1% в годовом исчислении.

Самые дорогие квартиры расположены в Праге, где во втором квартале цена за квадратный метр составила 84 200 крон. На втором месте Брно с показателем 60 500 крон за «квадрат». Третий самый дорогой регион — Среднечешский край (Бенешов, Бероун, Кладно, Млада-Болеслав и некоторые районы в Праге—Восток и Праге—Запад).

Самые дешевые квартиры в Усти-над-Лабем, где квадратный метр жилья стоит в среднем 17 000 крон, и в Остраве (24 300 крон за квадратный метр).

Согласно более раннему исследованию Чешской банковской ассоциации, неудовлетворенный спрос стал долгосрочной проблемой, которая ведет к росту цен из-за низкого количества доступных квартир. Проблема в том, что выдается очень мало разрешений на строительство, особенно в Праге.

В сентябрьском исследовании Deloitte уже заявляла о том, что вряд ли проблемы доступности жилья решатся в обозримом будущем. По мнению аналитиков, быстро растущие цены все чаще становятся причиной не только экономических, но и социальных проблем.

Источник: novinky.cz

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Темы
покупка недвижимости недвижимость Прага Чехия цены
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