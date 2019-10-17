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Полиция подозревает J&T в нелегальных финансовых операциях, связанных с Россией

Полиция подозревает J&T в нелегальных финансовых операциях, связанных с Россией

Марина Комарова 769 0
Сотрудники Национального управления по борьбе с организованной преступностью Чехии (NCOZ) проверяют деятельность международной банковской группы J&T. В частности, детективы опрашивают сотрудников или людей, связанных с этой финансовой группой, о создании так называемых ready-made компаний.
Полиция подозревает J&T в нелегальных финансовых операциях, связанных с Россией

Полиция считает, что через эти компании поступали деньги неизвестного происхождения из России и других постсоветских республик. Далее средства оказывались на счетах фирм в офшорных зонах. Речь идет о суммах в несколько миллиардов крон.

J&T владеют предприниматели Иван Якабович и Йозеф и Патрик Ткач, которые являются одними из самых богатых словаков. В этом месяце в рейтинге журнала Forbes Ткач занял восьмое место, а его состояние оценивается в 15 млрд крон. Якабович занимает 11-е место с активами почти 13 млрд крон. Финансовая группа отвергает любые обвинения, связанные с нарушением закона.

Ready-made — это компания, которая зарегистрирована в реестре, имеет название, идентификационный номер, адрес и полностью оплаченный уставный капитал, но не ведет никакого бизнеса и создается только с целью продажи конечному потребителю.

Полиция проверяет организацию таких компаний в Чешской Республике лицами, связанными с J&T. Как сообщается, фирмы были созданы для граждан Российской Федерации. «Эти компании были зарегистрированы исключительно в J&T, причем российские акционеры и частные лица в группе J&T имеют право распоряжаться ими», — сообщил источник еженедельнику Právo.

Помимо Чешской Республики, J&T также активно работает в Словакии, России, Хорватии и имеет банк на острове Барбадос.

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия Россия полиция преступность банки
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