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В Чехии ужесточат правила разведения собак и кошек

В Чехии ужесточат правила разведения собак и кошек

Марина Комарова 1426 0
Депутаты чешского парламента в среду одобрили поправку к закону о ветеринарии, которая ограничит возможности разведения собак и кошек.
В Чехии ужесточат правила разведения собак и кошек

Изменения направлены на то, чтобы не допустить разведения собак, которые иногда содержатся в ужасных условиях только для того, чтобы хозяева получили прибыль от продажи щенков. 130 из 184 депутатов поддержали законопроект.

Поправка предусматривает, что тот, кто имеет трех или более самок собак или кошек, должен сообщать об этом ветеринарной инспекции (сейчас такое правило действует для владельцев пяти самок).

Собака сможет иметь щенков не более трех раз за два года, то же самое касается и кошек. За нарушение указанных правил хозяину животного грозит штраф в размере до 500 тысяч крон. Щенки должны получить чип в течение трех месяцев после рождения.

«Я очень рад, что инициатива принята. Это один из способов сокращения числа притонов, где животные содержатся в плохих условиях. Я убежден, что это поможет», — сказал министр сельского хозяйства Чехии Мирослав Томан. Теперь законопроект рассмотрят сенаторы.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
животные Чехия Палата депутатов ЧР законы
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