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Корейцы приобрели логистический комплекс Amazon в окрестностях Праги

Корейцы приобрели логистический комплекс Amazon в окрестностях Праги

Марина Комарова 87 0
Южнокорейские инвесторы в лице компании Samsung Securities приобрели логистический комплекс Amazon, который расположен в Добровизе недалеко от Праги. Сумма сделки не разглашается, но, согласно инсайдерским оценкам, она превысила 150 млн евро, или почти 4 млрд крон.
Корейцы приобрели логистический комплекс Amazon в окрестностях Праги

Это не первое приобретение инвесторов из Южной Кореи в Праге. В течение последних десяти месяцев под их контроль также перешли пражские офисные центры и комплексы Florenc Office Center, Waltrovka, Rustonka и Main Point Pankrác.

Интерес к коммерческой недвижимости со стороны представителей Южной Кореи связан не только с Чехией, но и с Европой в целом. Только в прошлом году корейцы инвестировали 7,3 млрд евро (более 188 млрд крон), почти половина из которых пришлась на Великобританию. Крупнейшая сделка была совершена Корейским национальным пенсионным фондом, купившим гигантское офисное здание Plumtree Court в лондонском Сити за 1,3 млрд евро. Арендатором является инвестиционный банк Goldman Sachs.

В пражском комплексе Waltrovka находится местный офис Johnson & Johnson, в Main Point – представительства компаний Unipetrol и McKinsey, в Rustonka – Amazon, а в офисном центре Florenc расположено отделение KPMG.

«Корейцы очень чувствительны к качеству арендаторов. Им нужны долгосрочные договоры аренды, обычно на семь и более лет», — отмечает Себастьен Деяновски из группы Mint Investments, которая купила здание Main Point для южнокорейской Hana Financial Investments.

По словам Деяновски, в ближайшие 12-16 месяцев на внутреннем рынке не будет достаточно привлекательных объектов, поэтому корейские инвесторы будут интересоваться комплексами в других регионах Европы, в частности в Скандинавии.

Источник: forbes.cz

 

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Темы
Прага покупка недвижимости Чехия инвестиции
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