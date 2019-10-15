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Туннель «Бланка» официально сдан в эксплуатацию

Туннель «Бланка» официально сдан в эксплуатацию

Марина Комарова 667 0
Спустя четыре года после открытия пражский туннель «Бланка» официально сдан в эксплуатацию, сообщил заместитель мэра чешской столицы Адам Шейнгерр.
Туннель «Бланка» официально сдан в эксплуатацию

Строительство туннельного комплекса «Бланка» началось при мэре Павле Бэме в 2007 году, и завершение строительных работ постоянно откладывалось. Сейчас через три туннеля, которые входят в состав комплекса, ежедневно проезжают свыше 80 тысяч автомобилей.

Комплекс до сих пор работал в тестовом режиме. Изменение сроков ввода объекта в эксплуатацию было связано с рядом технических проблем (например, повреждением дождем кабелей в районе Летны), а также с судебным процессом с поставщиками. Вероятно, самым серьезным инцидентом стал отказ технологического оборудования в туннеле в апреле прошлого года, когда «Бланку» пришлось закрыть более чем на 12 часов. 

«Сбои и другие дефекты устраняются регулярно, это нормальное явление для такого объекта», — пояснил Шейнгерр.

Туннельный комплекс входит в северо-западную часть городской кольцевой дороги, общая протяженность которой составляет почти 6,4 километра. Три туннеля имеют общую протяженность 5,5 километра и включают в себя самый длинный непрерывный туннель в Чешской Республике, длина которого составляет 2,23 километра. Строительство трехтуннельной системы обошлось примерно в 40 млрд крон.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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транспорт Чехия Прага строительство Автомобили
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