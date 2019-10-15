Только 36% чехов довольны своей работой

Согласно опросу, проведенному компанией LMC, которая управляет порталами Jobs.cz и Práce.cz, четверо из десяти сотрудников в Чешской Республике недовольны своей работой и не имеют мотивации.

«Компании больше сосредоточены на новичках, и это разочаровывает тех, кто там уже давно работает, на них обращают меньше внимания», — говорит аналитик LMC Томаш Эрвин Домбровски. По его словам, работодатели по-прежнему во многом ориентированы только на набор новых людей.

Согласно опросу LMC, в Чешской Республике 36% сотрудников в целом удовлетворены и мотивированы. Многие люди любят свою работу — за прошедший год этот показатель увеличился на два процентных пункта. С другой стороны, растет доля сильно разочарованных людей, которые не смогли найти лучшего рабочего места.

Удовлетворенность сильно зависит от возраста. Больше всего мотивированы сотрудники в возрасте от 35 до 44 лет. Они стремятся совершенствоваться и переходить к еще более интересной работе, поэтому среди них меньше недовольных. Люди старше 55 лет, наоборот, практически не востребованы на рынке труда.

Источник: denikn.cz