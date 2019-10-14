Прага закроет Либенский мост на два года

Либенский мост в Праге сносить не будут: городская администрация решила его отремонтировать и расширить. Стоимость работ оценивается в 2 млрд крон. Из-за реконструкции моста автомобильное движение между районами Палмовка и Голешовице будет закрыто примерно на два года.

«Весь проект обойдется в сумму до 2 млрд крон. Один только ремонт моста будет стоить полмиллиарда, и мы хотели бы завершить работы в 2024 году», — сказал заместитель мэра Праги по транспорту Адам Шейнгерр.

По его словам, ситуацию частично поможет решить пешеходный мост из Голешовиц в Карлин. Он будет построен к концу 2021 года. «Но на нем не будет трамваев или автомобилей», — пояснил чиновник.

С самого начала новое руководство Праги заявило, что выступает против сноса Либенского моста. Был объявлен тендер на его реконструкцию. Условия оказались слишком строгими, в конкурсе согласилась участвовать только одна компания, и в итоге тендер был отменен.

Сейчас проводится новый отбор генподрядчиков, и 18 компаний уже проявили интерес к реализации проекта, заявил заместитель мэра. «Мы обсуждали проект с компаниями все лето. Мы хотим, чтобы победитель был выбран к июню 2020 года», — добавил Шейнгерр.