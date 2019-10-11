Строительство автомагистрали D11 до границы с Польшей планируют завершить в 2026 году

Строительство участка шоссе D11 от города Градец-Кралове до границы с Польшей в Краловце может быть завершено в 2025-2026 годах. Об этом сообщил пресс-секретарь Управления автомобильных дорог и автомагистралей Чехии (ŘSD) Ян Студецки.

Для обоих участков D11 от Яромержа до границы, общая длина которых составляет 40,8 км, ŘSD подает заявку на получение разрешения на зонирование. Стоимость работ оценивается в 22 млрд крон без учета НДС. В Краловце у Трутнова автомагистраль D11 будет соединена со строящимся в настоящее время польским шоссе S3.

Начиная с 2018 года на D11 строят два участка автомагистрали между Градцем-Кралове и Яромержем общей протяженностью 22,4 км. Затраты составляют 4,2 млрд крон. Автомагистраль должна быть подведена к Яромержу весной 2022 года.

Дирекция автомобильных дорог и автомагистралей занимается не только строительством новых участков дороги D11, но и модернизацией и ремонтом шоссе. Так, в сентябре этого года строители завершили реконструкцию первого восьмикилометрового участка D11 от Черного Моста до Йирны за 800 млн крон.

С августа на D11 ремонтируют канатный мост через Эльбу возле Подебрад. Стоимость работ превысит 56 млн крон, они будут завершены в следующем году. Мост возле Подебрад, построенный в 1989 году, имеет такие же конструктивные элементы, как и виадук, который обрушился в прошлом году в Генуе (Италия).

Источник: novinky.cz