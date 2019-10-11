Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.81
USD
23.36
RUB
0.36
UAH
0.95
Энциклопедия Карта Погода
01d 15 °C
Строительство автомагистрали D11 до границы с Польшей планируют завершить в 2026 году

Строительство автомагистрали D11 до границы с Польшей планируют завершить в 2026 году

Марина Комарова 232 0
Строительство участка шоссе D11 от города Градец-Кралове до границы с Польшей в Краловце может быть завершено в 2025-2026 годах. Об этом сообщил пресс-секретарь Управления автомобильных дорог и автомагистралей Чехии (ŘSD) Ян Студецки.
Строительство автомагистрали D11 до границы с Польшей планируют завершить в 2026 году

Для обоих участков D11 от Яромержа до границы, общая длина которых составляет 40,8 км, ŘSD подает заявку на получение разрешения на зонирование. Стоимость работ оценивается в 22 млрд крон без учета НДС. В Краловце у Трутнова автомагистраль D11 будет соединена со строящимся в настоящее время польским шоссе S3.

Начиная с 2018 года на D11 строят два участка автомагистрали между Градцем-Кралове и Яромержем общей протяженностью 22,4 км. Затраты составляют 4,2 млрд крон. Автомагистраль должна быть подведена к Яромержу весной 2022 года.

Дирекция автомобильных дорог и автомагистралей занимается не только строительством новых участков дороги D11, но и модернизацией и ремонтом шоссе. Так, в сентябре этого года строители завершили реконструкцию первого восьмикилометрового участка D11 от Черного Моста до Йирны за 800 млн крон.

С августа на D11 ремонтируют канатный мост через Эльбу возле Подебрад. Стоимость работ превысит 56 млн крон, они будут завершены в следующем году. Мост возле Подебрад, построенный в 1989 году, имеет такие же конструктивные элементы, как и виадук, который обрушился в прошлом году в Генуе (Италия).

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Автомобили дороги Чехия транспорт строительство
Читайте
по теме 
Синие, фиолетовые и оранжевые: что нужно знать о парковочных зонах в Праге
08.10.2019 20:13 Авто
Синие, фиолетовые и оранжевые: что нужно знать о парковочных зонах в Праге
1117 0
На автомагистрали D10 столкнулись 12 автомобилей
08.10.2019 08:48 Общество
На автомагистрали D10 столкнулись 12 автомобилей
2751 0
Tesla раскрыла цены на электромобили в Чехии
03.10.2019 17:32 Экономика
Tesla раскрыла цены на электромобили в Чехии
2408 0
В пражском районе Опатов открыли перехватывающую парковку
02.10.2019 12:54 Общество
В пражском районе Опатов открыли перехватывающую парковку
1883 0
Последние новости:
11
октября
Экологи перекрыли дорогу возле пражского ТЦ «Эдем» — полиция их задержала
11.10.2019 13:03 Общество
Экологи перекрыли дорогу возле пражского ТЦ «Эдем» — полиция их задержала
286 0
Прощай, Карел Готт!
11.10.2019 09:05 Культура
Прощай, Карел Готт!
1387 0
10
октября
Škoda Transportation заключила контракт на поставку вагонов для варшавского метро на 8 млрд крон
10.10.2019 13:50 Экономика
Škoda Transportation заключила контракт на поставку вагонов для варшавского метро на 8 млрд крон
378 0
В Либерецком крае зафиксировано 69 случаев желтухи
10.10.2019 11:40 Общество
В Либерецком крае зафиксировано 69 случаев желтухи
463 0
Экологи готовят акции протеста в конце недели
10.10.2019 10:04 Общество
Экологи готовят акции протеста в конце недели
524 0
В выходные в Чехию вернется лето
10.10.2019 08:59 Общество
В выходные в Чехию вернется лето
1199 0
09
октября
Страховые компании в Чехии будут оплачивать лечение медицинской коноплей
09.10.2019 15:23 Экономика
Страховые компании в Чехии будут оплачивать лечение медицинской коноплей
1643 0
Две остравские компании взломали систему ЕЕТ
09.10.2019 12:17 Экономика
Две остравские компании взломали систему ЕЕТ
913 0
В Пардубице расследуют дело об очередной ошибке врачей
09.10.2019 10:54 Общество
В Пардубице расследуют дело об очередной ошибке врачей
999 0
Индивидуальные предприниматели с 2021 года будут платить фиксированный налог в 5500 крон в месяц
09.10.2019 08:53 Экономика
Индивидуальные предприниматели с 2021 года будут платить фиксированный налог в 5500 крон в месяц
1648 0


Мобильная версия