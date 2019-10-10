Škoda Transportation заключила контракт на поставку вагонов для варшавского метро на 8 млрд крон

Компания Škoda Transportation была признана победителем тендера на поставку 45 подвижных составов для метрополитена Варшавы. Общая стоимость контракта составляет почти восемь миллиардов крон, сообщил в четверг пресс-секретарь компании Михал Тобрман.

Первые подвижные составы, вмещающие 1500 пассажиров, будут переданы покупателю в течение двух лет после подписания договора купли-продажи. Общая длина поезда составит 118,2 метра, а максимальная скорость новых поездов составит 90 км/ч.

«Я рад, что после длительной административной процедуры нас утвердили победителем тендера на поставку поездов для Варшавы. Было подтверждено, что наше предложение было лучшим. Варшавский тендер был одним из крупнейших в Европе, и мы ждали этого решения более двух лет», - сказал глава Škoda Transportation Петр Брзезина. Škoda Transportation является частью группы PPF самого богатого чеха Петра Келлнера.

Источник: novinky.cz