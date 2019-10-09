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Две остравские компании взломали систему ЕЕТ

Две остравские компании взломали систему ЕЕТ

Марина Комарова 480 0
По данным полиции, представителям двух остравских компаний удалось взломать систему электронного учета выручки (EET). Программное обеспечение было откорректировано таким образом, чтобы показывать сокращенный размер выручки. Эта ложная информация направлялась в финансовое управление.
Две остравские компании взломали систему ЕЕТ

«В течение года не были зарегистрированы продажи на сумму 45 млн крон, и это нанесло бы ущерб государству на 14 млн крон», — рассказал заместитель директора моравско-силезской полиции Радим Вита.

Криминалисты обвинили пять человек и три компании. Фигурантам грозит до десяти лет тюрьмы. Среди обвиняемых четыре человека, представляющие сеть, торгующую в основном продуктами питания, и один компьютерный эксперт, который взломал систему кассовых аппаратов. У компаний есть десятки магазинов и сотрудников по всей стране. Они также управляют интернет-магазином.

«Они придумали способ обойти систему», — сказал Вита, добавив, что это первый случай такого рода в Чешской Республике. 

Источник: lidovky.cz

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Темы
Чехия полиция преступность бизнес Острава
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