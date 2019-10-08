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Жуки-короеды могут уничтожить половину хвойных лесов в Чехии

Жуки-короеды могут уничтожить половину хвойных лесов в Чехии

Марина Комарова 178 0
Ущерб, нанесенный чешским лесам засухой и жуками-короедами, достигнет в этом году почти 40 млрд крон, сообщает аналитический центр Czech Forest, который объединяет деревообрабатывающие компании и владельцев лесов.
Жуки-короеды могут уничтожить половину хвойных лесов в Чехии

Специалисты центра предупреждают, что хвойные леса в Чешской Республике находятся под угрозой исчезновения, а общая сумма ущерба может превысить 600 млрд крон. 

Ожидается, что в этом году объем зараженной древесины достигнет 30 млн кубометров. «Исходя из этих данных, эксперты рассчитали сумму в 36,8 млрд крон ущерба от потери и преждевременной вырубки насаждений. По сравнению с предыдущей оценкой ущерб выше на 3,8 млрд крон, что вызвано дальнейшим снижением цен на древесину на 100-150 крон за кубический метр», — сообщает Czech Forest. Цены на хвойную древесину сейчас часто ниже себестоимости.

Площадь лесов, которая была опустошена в этом году из-за засухи и короеда, оценивается в 66 тысяч гектаров. Вложения в новые лесопосадки составили 7,3 млрд крон.

«В настоящее время в непосредственной опасности находится около 450 млн кубических метров хвойной древесины, то есть половина лесов в Чешской Республике», — говорится в исследовании.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Леспром и деревообработка Чехия
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