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Чешская почта до 2025 года уволит 7 тысяч человек

Чешская почта до 2025 года уволит 7 тысяч человек

Марина Комарова 294 0
Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек после переговоров с руководством Чешской почты в пятницу утром заявил, что это не повлияет на качество, комфорт и доступность услуг.
Чешская почта до 2025 года уволит 7 тысяч человек

«План предусматривает, что к 2021 году предприятие станет прибыльным. Персонал будет сокращен, некоторые услуги будут оказываться торговыми автоматами, но ничего не изменится с точки зрения качества, комфорта и доступности», — заверил министр внутренних дел.

Чешская почта ранее сообщала, что в рамках реструктуризации уволит около семи тысяч работников к 2025 году.

«Сейчас, когда безработица снизилась, мы не можем найти сотрудников. Изменения уже происходят», — пояснил Роман Кнап, директор Чешской почты.

Чтобы получить прибыль, предприятие также планирует продать часть активов. В частности, Чешская почта готовит к продаже часть своей штаб-квартиры на улице Jindřišská в Праге.

Премьер-министр Андрей Бабиш пообещал после переговоров, что государство погасит задолженность перед Чешской почтой. «Я думаю, что перспективы и планы менеджмента ясны. Государство должно Чешской почте 3,3 млрд крон, и я надеюсь, что она получит эти деньги в следующем году», — сказал Бабиш.

Источник: novinky.cz

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Темы
Чешская почта почта Чехия Андрей Бабиш
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