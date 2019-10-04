Чешская почта до 2025 года уволит 7 тысяч человек

«План предусматривает, что к 2021 году предприятие станет прибыльным. Персонал будет сокращен, некоторые услуги будут оказываться торговыми автоматами, но ничего не изменится с точки зрения качества, комфорта и доступности», — заверил министр внутренних дел.
Чешская почта ранее сообщала, что в рамках реструктуризации уволит около семи тысяч работников к 2025 году.
«Сейчас, когда безработица снизилась, мы не можем найти сотрудников. Изменения уже происходят», — пояснил Роман Кнап, директор Чешской почты.
Чтобы получить прибыль, предприятие также планирует продать часть активов. В частности, Чешская почта готовит к продаже часть своей штаб-квартиры на улице Jindřišská в Праге.
Премьер-министр Андрей Бабиш пообещал после переговоров, что государство погасит задолженность перед Чешской почтой. «Я думаю, что перспективы и планы менеджмента ясны. Государство должно Чешской почте 3,3 млрд крон, и я надеюсь, что она получит эти деньги в следующем году», — сказал Бабиш.
Источник: novinky.cz