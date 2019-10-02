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Tesla открывает свой первый официальный магазин в Праге

Tesla открывает свой первый официальный магазин в Праге

Марина Комарова 994 0
Торжественное открытие первого официального магазина Tesla запланировано на 4 октября. В тот же день и на следующий пройдут тест-драйвы и презентация электромобилей для клиентов Tesla в Чешской Республике. Компания объявила об этом на своем сайте и в рассылке для клиентов.
Tesla открывает свой первый официальный магазин в Праге

В конце прошлого года появились первые официальные упоминания о том, что Tesla планирует запустить первый сервисный центр в Чешской Республике, для которого ищет сотрудников. Несколько месяцев спустя информация подтвердилась: сервисный центр в пражских Высочанах был официально открыт как часть комплекса Advantage Cars. Однако, несмотря на наличие сервисного центра в Чехии, клиентам все равно приходилось ездить за границу, чтобы приобрести электромобиль. Наконец было объявлено об открытии первого пункта продаж в Праге 9 (район Высочаны) по адресу: Freyova 95/10.

Здесь можно будет приобрести и более дорогие модели электромобилей X и S, и самую доступную модель Tesla 3, которую практически невозможно встретить в Чехии. На электромобили впервые будут установлены цены в чешских кронах.

Источник: czechcrunch.cz

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Темы
Автомобили Чехия
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