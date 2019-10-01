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Еще на четырех станциях пражского метро появился интернет

Еще на четырех станциях пражского метро появился интернет

Марина Комарова 299 0
Пражане и туристы теперь могут использовать высокоскоростную сеть LTE, которую создают три крупнейших чешских мобильных оператора совместно с CETIN, на участке линии C между станциями метро «Музеум» и «Надражи Голешовице».
Еще на четырех станциях пражского метро появился интернет

В общей сложности к интернету сейчас можно подключиться на 16 станциях метро и в смежных туннелях на линиях А и С. Это участки «Боржиславка» — «Немоцнице Мотол» (четыре станции), «Музеум» — «Розтылы» (восемь станций) и недавно запущенный отрезок «Музеум» — «Надражи Голешовице».

Все заинтересованные стороны, в том числе администрация Праги и Транспортное предприятие столицы, хотят завершить покрытие сигналом LTE всех станций пражского метро к концу 2021 года. К концу марта следующего года интернет должен заработать еще на 16 станциях. Стоимость проекта оценивается в 500 млн крон.

Источник: czechcrunch.cz

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Темы
метро Прага интернет транспорт
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