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Чехи проводят четверть своей жизни на пенсии

Чехи проводят четверть своей жизни на пенсии

Марина Комарова 438 0
Если в 1970 году среднестатистический пенсионер в Чехословакии получал пенсию в течение 11 лет, в 2018 году средняя продолжительность заслуженного отдыха увеличилась до 24,8 лет.
Чехи проводят четверть своей жизни на пенсии

При этом женщины находятся на пенсии примерно на девять лет дольше, чем мужчины. Растет и средняя продолжительность жизни в Чехии. Так, в среднем мужчины живут 80 лет, а женщины — на четыре года дольше. 

С января размер пенсии в Чехии будет увеличен на 900 крон. Средний размер выплат составляет 14 400 крон. 

«Несправедливо, чтобы у пожилого человека после 35 лет честной работы и страховых выплат пенсия составляла менее 10 тысяч крон в месяц», — заявила министр труда и социальных дел Яна Малачова, чей департамент подготовил поправку о росте выплат. «Я рада, что сумма выше стандартной индексации поможет людям, которые часто находятся на уровне бедности», — добавила она.

Все больше и больше пожилых людей в Чехии вынуждены зарабатывать на жизнь. Согласно официальной статистике, в первой половине этого года было трудоустроено 342 тысячи пенсионеров.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
пенсия Чехия пенсионеры здоровье Болезни
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