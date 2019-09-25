Инспекторы оштрафовали владельцев двух пражских ресторанов за дискриминацию иностранцев

Чешская торговая инспекция (ČOI) оштрафовала два ресторана в центре Праги за дискриминацию иностранцев — с них взяли за услуги большую сумму, чем с чешских посетителей. В каждом из случаев штраф составил 60 тысяч крон.

Одна из проверок проводилась в Clock caffé на Староместской площади. Чешская торговая инспекция выяснила, что с иностранцев взимается плата за услугу, с которой они не были заранее ознакомлены. Инспекторы в роли потребителей сделали два заказа из меню, один на чешском языке, другой — на английском. При оплате заказа на английском официант дополнительно попросил 50 крон. В случае заказа, сделанного на чешском языке, потребителей не просили доплатить за сервис.

Другая проверка прошла в Café Restaurant на Стрелецком острове. Ситуация практически повторилась. В качестве чаевых англоязычному потребителю приписали 75 крон, а на чеке была надпись «We recommend tips».

Сотрудники инспекции расценили такой подход к англоязычным потребителям как дискриминацию по отношению к группе клиентов, то есть нарушение закона о защите прав потребителей. За это компания IAMPrague s.r.o., управляющая рестораном Clock caffé, заплатит 60 тысяч крон. Аналогичный штраф наложен на TROPHONO s.r.o., управляющую Café Restaurant.

Источник: coi.cz