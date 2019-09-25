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Из Пальмовки в Летняны будет ездить троллейбус нового типа

Из Пальмовки в Летняны будет ездить троллейбус нового типа

Марина Комарова 52 0
Транспортное предприятие Праги (DPP) в среду начало тестирование троллейбуса Ekova Electron 12T. Пассажиры смогут прокатиться на троллейбусе по маршруту № 58 из Пальмовки в Летняны. Троллейбус оснащен аккумулятором и может заряжаться во время движения.
Из Пальмовки в Летняны будет ездить троллейбус нового типа

Об этом сообщила пресс-секретарь DPP Анета Ржегкова. В будущем будут электрифицированы и другие маршруты, в том числе автобус № 119 от района Велеславин до аэропорта Рузине.

При торможении электродвигатель троллейбуса действует как генератор. Вырабатываемая энергия используется, например, для собственного потребления транспортного средства, для питания бортовой сети или для отопления, зарядки аккумуляторов и, при необходимости, для восстановления контактной линии. За счет аккумуляторной батареи без электрического подогрева троллейбус может проехать 18 километров, а с с подогревом - 12 километров. Автомобиль оборудован пандусом для инвалидных колясок.

«Мы работаем над новой общей концепцией альтернативных приводов в общественном транспорте в Праге до 2030 года, которая будет представлена этой осенью. Помимо гибридных автобусов или электрических автобусов, мы планируем электрифицировать некоторые линии, в настоящее время эксплуатируемые на обычных дизельных моторах», - сообщил генеральный директор DPP Петр Витовски.

Городской совет Праги уже утвердил электрификацию маршрута № 119 до аэропорта, а в будущем будут охвачены автобусные маршруты №№ 131 и 191. По словам Витовсего, троллейбусы могли бы ездить и на маршруте № 140 на северо-востоке столицы.

Источник: prazsky.denik.cz

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Темы
транспорт Прага автобусы
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