Андрей Бабиш занял четвертое место в рейтинге самых богатых чехов

Премьер-министр Чехии потерял второе место в списке самых богатых жителей республики. Согласно рейтингу журнала Euro, по размеру активов Бабиш теперь занимает в списке четвертую строчку.

Бабиш потерял позиции в основном из-за снижения прибыли и растущей задолженности холдинга Agrofert. Премьер-министр напрямую не владеет холдингом, однако является его основателем и бенефициаром, а значит, прибыль всех компаний Agrofert принадлежит ему.

Как указывает журнал Euro, активы Бабиша за год снизились на 20 млрд крон, и теперь журнал оценивает их в 71 млрд крон. В рейтинге самых богатых по-прежнему лидирует владелец PPF Group Петр Келлнер с 270 млрд крон. На втором месте чешский магнат в области недвижимости Радован Витек (89 млрд крон), на третьем – владелец группы KKCG Карел Комарек (80 млрд крон).