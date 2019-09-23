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С 2000 года средняя заработная плата в Чехии увеличилась на 150%

С 2000 года средняя заработная плата в Чехии увеличилась на 150%

Марина Комарова 148 0
С начала нового тысячелетия средняя заработная плата в Чехии выросла более чем на 150%, с 13 тысяч до 34 тысяч крон. Покупательная способность населения растет, хотя две трети работников получают меньше указанной суммы.
С 2000 года средняя заработная плата в Чехии увеличилась на 150%

За последние девять лет (с 2010 года) чехи стали зарабатывать на 40% больше, а цены в магазинах за тот же период выросли на 17%. Цены на продукты питания, а также одежду и обувь увеличились с 2010 года почти на 30%, как и расценки в отелях и ресторанах. Заметнее всего подорожали алкоголь и табак.

С другой стороны, мобильная связь в Чехии стала дешевле, меньше денег чехи тратят на обустройство квартир. За последние 30 лет покупательная способность населения увеличилась в 2,5 раза. С другой стороны, Чешская Республика все еще слишком сосредоточена на производстве, а число экономически активных людей практически не меняется, отмечают аналитики.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
зарплата Чехия работа магазины продукты
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