Банкротство Thomas Cook затронет и чешских туристов

Туристическое агентство Neckermann, которое является частью обанкротившейся британской турфирмы Thomas Cook в Чешской Республике, прекращает продажу туров, но не ожидает проблем для чешских клиентов с возвращением домой. Об этом заявил в понедельник Ян Шрамек, директор Neckermann по маркетингу.

«Neckermann как дочерняя компания этой группы вынуждена прекратить все продажи собственных туров и путевок, а также туров и путевок от Thomas Cook Group и других туроператоров», — говорится в сообщении фирмы.

«На сегодняшний день за рубежом находятся около 1100 чешских клиентов Neckermann. О них позаботятся, их безопасное возвращение в Чешскую Республику будет обеспечено запланированными рейсами», — указано в сообщении.

Компания не исключает, что некоторые из уже проданных туров будут отменены. В этом случае клиентам вернут полную сумму.

По словам заместителя председателя Чешской ассоциации туроператоров Яна Папеже, проблемы могут возникнуть у чехов, которые купили туры у Thomas Cook в Германии или Великобритании. Чешские законы в этом случае не действуют. По данным СМИ, немецкие филиалы, такие как Neckermann Reisen, Bucher Last Minute и Thomas Cook Signature, также полностью прекратили продажи туров.

В понедельник Reuters и The Financial Times сообщили, что одно из крупнейших и старейших туристических агентств в мире Thomas Cook обанкротилось из-за финансовых трудностей. За рубежом находятся более 150 тысяч британцев — клиентов турфирмы. Путешественников сейчас доставляют домой. В действительности за границей находится гораздо больше клиентов турфирмы, поскольку Thomas Cook работает по всему миру.

Источник: novinky.cz