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Česká pojišťovna и Generali объединяются

Česká pojišťovna и Generali объединяются

Марина Комарова 191 0
Česká pojišťovna (ČP) и Generali, которые работают в Чешской Республике как часть глобальной страховой группы Generali, объединятся. Страховой портфель Generali будет передан ČP до конца этого года. Новая компания будет называться Generali Česká pojišťovna.
Česká pojišťovna и Generali объединяются

В настоящее время Česká pojišťovna ведет переговоры с регулятором о получении разрешения на сделку.  

Таким образом, на чешском страховом рынке появится новый лидер. Объединенную компанию Generali Česká pojišťovna возглавит действующий генеральный директор и председатель совета директоров Česká pojišťovna Роман Юраш.

Generali была основана в 1831 году и является одной из крупнейших в мире страховых компаний. Сборы страховщика за 2018 год превысили 66 млрд евро. В Австрии, Центральной и Восточной Европе и России группа осуществляет свою деятельность через холдинг Generali CEE с главным офисом в Праге. 

«Объединив ресурсы двух сильных и успешных страховщиков, мы предложим клиентам широкий ассортимент продуктов, еще более качественные услуги, лучшую доступность и максимально быстрое урегулирование претензий», — пообещал Лучано Сирина, генеральный директор холдинга Generali CEE. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Чехия страховые компании страхование
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