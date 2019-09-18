Бабиш: обсуждение проекта нового комплекса для чиновников в Летнянах будет продолжено

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил в среду, что проект строительства офисного района для госслужащих в пражских Летнянах продолжит разрабатываться. Однако Бабиш намерен вести переговоры с пражскими советниками, а не с мэром Зденеком Гржибом.

По словам премьер-министра, в ходе последней встречи с мэром он получил психологическую травму. Гржиб после встречи с Бабишем заявил, что Прага не получит ничего от государства взамен запланированного строительства комплекса для чиновников.

«Мэр был неправ. Еще раз повторяю, что опубликую все письма, напишу всем советникам, чтобы они ознакомились с нашим предложением», — сказал Бабиш в среду. По его словам, проект принесет городу пользу.

«Я обращусь к советникам, и пусть они решают. С мэром невозможно вести переговоры, потому что это приводит к огромной психологической травме», — добавил премьер-министр.

Пражская оппозиция также жалуется на поведение мэра, указывая, что Гржиб ведет себя высокомерно. Ее представители Александра Уджения (ODS) и Патрик Начер (ANO) считают, что градоначальник договориться о лучших условиях для Праги и продолжить обсуждение проекта с премьер-министром.

Во вторник Бабиш и Гржиб обсудили возможность строительства офисного района возле конечной станции метро в Летнянах. Муниципалитет потребовал, чтобы государство в обмен на землю внесло вклад в завершение северо-восточной части Пражской кольцевой дороги и внутренней кольцевой дороги и построило новый комплекс за 8,5 млрд крон, куда бы переехала большая часть больницы «На Буловке».

«Я объяснил мэру, что Праге не нужна больница. Мы опросили всех директоров больниц, и они сказали, что городу нужен травматологический центр», — заявил премьер в среду.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz