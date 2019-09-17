Электробусы будут доставлять пассажиров в пражский аэропорт

В течение трех лет Прага планирует запустить электробусы для доставки пассажиров в аэропорт. Электробусы будут работать на существующих маршрутах №№119, 131 и 191.

Об этом на пресс-конференции заявил заместитель мэра Праги по транспорту Адам Шейгхерр. Новинка призвана увеличить транспортную емкость при большей экологичности. Покупка 20 электробусов обойдется городу примерно в 600 млн крон, еще 230 млн крон будет потрачено на создание контактной электросети.

«Мы решили электрифицировать линии до аэропорта. Будут использоваться большие автобусы или троллейбусы. План предстоит реализовать в течение трех лет», — сказал Шейнгерр. Вместимость новых транспортных средств будет на 40% больше, чем у существующих.

По словам Шейнгерра, действующие маршруты в пражский аэропорт перегружены. «С введением нового вида транспорта я ожидаю повышения уровня комфорта для пассажиров», — отметил Шейнгерр, добавив, что Прага планирует в целом активнее использовать электрический транспорт.

Источник: novinky.cz