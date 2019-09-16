С начала 2020 года пенсии в Чехии вырастут на 900 крон

Президент Чехии Милош Земан подписал закон, согласно которому средняя пенсия в стране вырастет на 900 крон. На прошлой неделе депутаты нижней палаты парламента одобрили рост, превышающий стандартную индексацию.

В Чехии в начале года пенсия по закону повышается на сумму, включающую половину роста реальных зарплат и повышение цен за минувший период. В январе 2020 года индексация должна была составить около 750 крон. Еще 150 крон пенсионеры получат в качестве доплаты. Таким образом, общее увеличение составит 900 крон.

Сенаторы настаивали на выплате дополнительных 1000 крон пожилым людям, которые находятся на пенсии не менее 25 лет, но депутаты отклонили эту инициативу.

Ранее сообщалось, что в следующем году размер средней пенсии в Чехии должен составить 14 373 кроны. В начале 2019 года пенсионеры также стали получать на 900 крон больше: 600 крон им дала стандартная индексация, 300 крон было добавлено по инициативе правительства.

Источник: ceskenoviny.cz