Жилье в Чехии подорожало в десять раз с 1989 года

Хотя с начала 1990-х расходы на еду, образование или жилье значительно увеличились, сегодня у чехов из-за роста зарплат в кошельках денег больше, чем 30 лет назад.

Расходы на жилье, воду, энергию и топливо в Чешской Республике в прошлом году достигли 654,6 млрд крон. Это примерно в 9,5 раза больше, чем в 1989-м. Расходы на бытовую технику и мебель увеличились примерно в шесть раз. Уровень цен в прошлом году был в 5,5 раза выше, а средняя заработная плата выросла примерно в десять раз, следует из данных Чешского статистического управления.

«Если в начале 1990-х годов расходы домохозяйств на жилье, воду, энергию и топливо составляли 68,7 млрд крон, то в прошлом году они достигли 654,6 млрд. Можно сказать, что траты на жилье увеличились значительно больше, чем другие виды расходов», — рассказал ČTK аналитик BH Securities Штепан Кржечек.

Общие расходы, которые включают жилье, еду, напитки, здравоохранение, транспорт, отдых, образование и услуги, в прошлом году выросли до 2,49 трлн крон, в семь раз по сравнению с 1989-м. Доля расходов на жилье в общей корзине достигла 26,3%, а 30 лет назад она составляла 19,3%.

«Учитывая инфляцию, расходы на жилье значительно выросли. Однако, если принять во внимание уровень заработной платы, можно утверждать, что люди в среднем стали жить значительно лучше. Они могут позволить себе тратить больше на жилье, и при этом у них остается значительно больше денег, чем 30 лет назад», — добавил Кржечек. По его словам, вне всякого сомнения, уровень жизни повысился.

В 1989 году в Чешской Республике было построено 55 073 квартиры, в прошлом году — примерно на 40% меньше. «Если в начале 1990-х ежегодно строилось более 40 тысяч квартир, то сейчас мы можем об этом только мечтать. Прошлый год стал самым успешным с точки зрения количества завершенных квартир с 2010-го, но при этом было построено только 34 тысячи квартир», — сказал Кржечек.

По его словам, число построенных квартир оказывает существенное влияние на цены на рынке недвижимости: недостаток предложения способствует резкому росту цен в последние годы. Например, новые квартиры в Праге выросли за последние четыре года подорожали примерно на 90%. «Тем не менее можно сказать, что купить жилье сейчас проще, чем в начале девяностых. В то время рынок ипотеки не был развит, кредиты имели процентные ставки в десятки процентов, и всей системе не хватало правовой стабильности», — резюмировал эксперт.