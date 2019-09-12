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Австрийцы открыли последний участок автомагистрали из Вены в Микулов

Австрийцы открыли последний участок автомагистрали из Вены в Микулов

Марина Комарова 250 0
В выходные австрийская сторона открыла последний участок автомагистрали A5 из Вены в Микулов, однако строительство прилегающей чешской автотрассы D52 так и не началось.
Австрийцы открыли последний участок автомагистрали из Вены в Микулов

Чешская дирекция автомобильных дорог и автомагистралей (ŘSD) планирует строительство отдельных участков от Погоржелице до границы с Австрией. Соответствующие документы для получения разрешения на строительство уже поданы. Однако из-за многолетних судебных споров и переговоров с экологами до сих пор неясно, когда начнется строительство, сказал директор ŘSD в Брно Давид Фиала.

Участок автодороги «Драсенхофен» длиной в пять километров является последним австрийским отрезком, который существенно замедлял движение по маршруту из Брно в Вену. Пока он двухполосный, и для проезда по нему у водителя обязательно должна быть виньетка. У австрийцев все готово для того, чтобы оставшиеся девять километров до государственной границы построить вместо обычной трассы, но они ждут строительства прилегающего чешского участка дороги.

Первый участок длиной четыре километра пролегает вокруг Микулова. «12 сентября прошлого года было принято решение о зонировании, но против него подана апелляция, и мы ждем, когда региональная администрация выскажет свое мнение. Разрешение на строительство уже есть, было бы хорошо, если бы через два года мы начали строить», — отметил Фиала.

Для других участков от Погоржелице до Микулова ŘSD ждет решения о зонировании и работает над подготовкой документации для разрешения на строительство.

Сегодня автомагистраль, которая должна вести в Вену, проходит только от Брно до Погоржелице. Этот участок был завершен в 1996 году, и с тех пор не было построено ничего нового. Запланированное строительство участка автомагистрали I/52 через водохранилища Новы-Млины и под Палавой вызвало критику у экологов и некоторых местных жителей.

Источник: zpravy.aktualne.cz

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Темы
дороги Автомобили Австрия Чехия строительство
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