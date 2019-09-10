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Прага заработала рекордные 4,2 млрд крон на аренде коммерческой недвижимости

Прага заработала рекордные 4,2 млрд крон на аренде коммерческой недвижимости

Марина Комарова 126 0
В 2018 году Прага получила свыше 4,2 млрд крон за аренду офисов, гаражей, помещений для ресторанов и магазинов. Это на треть больше, чем пять лет назад, сообщил советник по имуществу мэра Праги Ян Хабр.
Прага заработала рекордные 4,2 млрд крон на аренде коммерческой недвижимости

По словам Хабра, в помещениях проводится реконструкция и они приносят дополнительную арендную плату. «Нам удалось обновить старые договоры аренды, заключенные еще в 1990-х годах», — пояснил чиновник. По его словам, цены в контрактах соответствовали тому времени, когда договоры включали в себя инвестиции арендаторов в реконструкцию ветхих зданий, поэтому арендная плата была невысокой. «Мы провели детальный анализ контрактов и обнаружили, что многие из них были очень невыгодны для города, даже в контексте сегодняшних цен», — сказал советник мэра. 

Например, последний анализ Института развития и планирования использования нежилых помещений 2015 года показал, что около 90% городской собственности сдано в аренду ниже рыночной цены. Из нынешних примерно 3430 столичных нежилых помещений более 700 пустуют, большинство из них — гаражи и склады.

Также город предлагает в аренду офисы, магазины, рестораны, гостиницу, парикмахерскую и несколько школьных зданий. Многие предложения остаются невостребованными годами.

«Например, на Страговском стадионе много нежилых помещений, но они находятся в плохом состоянии», — рассказал Хабр, уточнив, что стадиону потребуется полная реконструкция стоимостью в несколько миллиардов крон. 

В связи с невыгодной арендой город намерен расторгнуть контракты с некоторыми обменными пунктами и сувенирными магазинами в центре Праги. В этом году также был разрешен многолетний спор по поводу аренды ресторана на Староместской площади.

Источник: e15.cz

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Темы
центр Праги аренда недвижимости Чехия рестораны
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