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Министерство труда Чехии предложило увеличить минимальную зарплату на 1350 крон

Министерство труда Чехии предложило увеличить минимальную зарплату на 1350 крон

Марина Комарова 345 0
Министерство труда предлагает в следующем году увеличить минимальную заработную плату примерно на 10% — до 14 700 крон. Об этом заявила министр труда Яна Малачова после переговоров с профсоюзами. При этом профсоюзы требуют увеличения данного показателя до 15 тысяч крон.
Министерство труда Чехии предложило увеличить минимальную зарплату на 1350 крон

«Мы считаем, что рост заработной платы должен по крайней мере соответствовать росту ВВП и покрывать инфляцию. Согласно расчетам Министерства труда, минимальная заработная плата должна увеличиться на 10% (то есть на 1350 крон)», — сказала Малачова.

Министерство финансов в своей августовской оценке экономического развития прогнозирует рост ВВП на уровне 2,2% и инфляцию на уровне 2,4% в следующем году. 

По официальным данным, сейчас минимальную зарплату в Чехии получают около 150 тысяч человек. Профсоюзные лидеры требуют ее увеличения на 1650 крон. Торговая палата рекомендовала вообще не повышать минимальную заработную плату. 

Согласно последним данным Чешского статистического управления, средняя месячная заработная плата без вычета налогов в Чешской Республике в этом году увеличилась во втором квартале на 7,2% и составила 34 105 крон.

Источник: denik.cz

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Темы
зарплата Чехия профсоюз работа
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