Более 56 тысяч чехов ездят на работу за границу

По данным Евростата, около 56 600 чехов ежедневно ездят на работу за границу. Подавляющее большинство зарабатывает деньги в Германии. В настоящее время работодатели в Европе в основном ищут медицинский персонал, компьютерных специалистов и водителей.

Наибольшее количество чехов каждый день пересекают границу с Германией — более 37 тысяч человек. Австрия также является популярным направлением для чешских работников: почти 13 тысяч человек ездят в эту страну ежедневно.

Например, Якуб Ежек ежедневно преодолевает путь длиной в 60 километров до Маркерсдорфа (Германия). Он уже год работает в почтовой службе. «Моя мотивация — в основном деньги. Базовая зарплата здесь примерно равна зарплате руководителей низшего звена в Чешской Республике», — отметил он.

Последние четыре года Петр Фингергут регулярно совершает трехчасовое путешествие в Вайден-ин-дер-Оберпфальц. «Я выхожу на работу каждую неделю в понедельник или воскресенье и возвращаюсь домой в пятницу или субботу утром», — рассказал водитель грузовика.

Что касается других стран, примерно 2300 чехов приезжают на работу в Словакию. В Чехии меньше интереса к трудоустройству в Польше: больше чехов направляется в Великобританию или Нидерланды, хотя в этом случае, конечно, речи о ежедневном пересечении границы не идет.

«Они путешествуют в основном в те страны, где зарплаты значительно выше, чем в Чешской Республике. Это имеет смысл», — пояснил Томаш Костелецкий, директор Института социологии Академии наук. «Сама Германия больше и возможностей больше», — добавил он.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz