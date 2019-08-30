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Ассоциация дилеров подержанных автомобилей исключила большинство своих членов

Ассоциация дилеров подержанных автомобилей исключила большинство своих членов

Марина Комарова 94 0
Покупка подержанного автомобиля остается рискованным шагом для чешских потребителей. Поэтому Ассоциация дилеров подержанных автомобилей приняла решение прекратить членство для большинства входящих в APPAA организаций с 1 сентября.
Ассоциация дилеров подержанных автомобилей исключила большинство своих членов

«Мы не хотим раскрывать конкретное количество продавцов подержанных автомобилей, с которыми прекращаем сотрудничество. Могу лишь сказать, что это несколько десятков ретейлеров», — заявил председатель APPAA Петр Пршикрил.

По его словам, причиной отмены членства стало то, что подавляющее большинство продавцов не соблюдают правила честной торговли, продают автомобили неясного происхождения, со скрученным пробегом или без документов об истории техобслуживания.

«За исключением нескольких крупнейших дилеров, мы не видим каких-либо усилий по борьбе с импортом полностью разбитых автомобилей, которые затем продаются как почти новые в Чешской Республике», — сказал Пршикрил.

Его слова подтверждают результаты проверок торговых площадок подержанных автомобилей, проведенных Чешской торговой инспекцией (ČOI). За последний год инспекторы осуществили 83 осмотра и в 50 случаях выявили нарушения правовых норм. Чаще всего дилеры использовали несправедливую коммерческую практику или неправильно информировали о характеристиках продаваемых транспортных средств. Инспекция выписала 73 штрафа на общую сумму 2 млн крон.

«Например, автобазар в Пльзене был оштрафован на 300 тысяч крон за недостоверные данные о техническом состоянии продаваемого автомобиля BMW. В объявлении указывалось, что это транспортное средство в очень хорошем состоянии. Инспекторы выяснили, что это был подержанный автомобиль в очень плохом, почти неудовлетворительном техническом состоянии, изношенный и разбитый», — говорится в сообщении ČOI.

APPAA заявила, что намерена сотрудничать только с теми продавцами, которые будут активно содействовать повышению прозрачности рынка. «Пусть останется только пять членов, но у клиентов будет 100-процентная гарантия того, что торговать с ними не рискованно», — подчеркнул Пршикрил.

В Чешской Республике действует около 400 автосалонов подержанных автомобилей, которые предлагают около 300 тысяч подержанных машин в год.

Источник: Novinky,cz

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Темы
Автомобили распродажа Чехия
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