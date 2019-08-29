Суд обязал ресторан в центре Праги заплатить 20 млн крон

Пражская мэрия выиграла судебный спор с компанией Grant Stone, которая арендовала помещение для ресторана на Староместской площади в самом центре столицы. В декабре 2016 мэрия расторгла договор аренды, однако компания отказалась освободить помещение.

С этого времени Grant Stone не платила арендную плату, за 2016 и 2017 годы общая сумма долга превысила 378 тыс. крон. Помещение площадью 1075 кв. м компания освободила только в 2019 году. В результате администрация Праги не могла заключить контракт с другим арендатором и потеряла десятки миллионов крон.

Дело рассматривал окружной суд в Праге 1. По решению суда бывший председатель совета директоров Grant Stone Сильвия Даммова Гусакова должна будет выплатить мэрии более 20,4 млн крон. Одновременно суд наложил на нее штраф в размере 600 000 крон. Если штраф не будет оплачен, женщине грозит тюремное заключение сроком 5 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу. Гусакова может обжаловать это решение. В таком случае дело будет рассмотрено судом на открытом заседании.