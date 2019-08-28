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Полиция может обвинить десять человек в уклонении от уплаты налогов при продаже сигарет

Полиция может обвинить десять человек в уклонении от уплаты налогов при продаже сигарет

Марина Комарова 91 0
Полиция намерена предъявить обвинение десяти подозреваемым в занижении налога на добавленную стоимость при торговле табачными изделиями. По словам криминалистов, злоумышленники нанесли государству ущерб в 265 млн крон. Им грозит до десяти лет лишения свободы.
Полиция может обвинить десять человек в уклонении от уплаты налогов при продаже сигарет
«Согласно нашим данным, группа из десяти человек декларировала фиктивные поставки табачных изделий из Чехии в различные государства — члены Европейского Союза, то есть за пределы налоговой территории республики», — рассказал Ярослав Ибегей, пресс-секретарь Национального центрального бюро по борьбе с организованной преступностью.
 
Виновные лица, как утверждается, требовали вычета НДС на товары, приобретенные в Чешской Республике, а также требовали освобождения от НДС при поставке товаров в другие государства Евросоюза. Однако фактически они не поставляли табачные изделия за границу, а продавали их без НДС в Чешской Республике.
 
Полиция конфисковала имущество подозреваемых на общую сумму около 40 млн крон. 
 
Источник: novinky.cz
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Темы
налоги Чехия полиция сигареты
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