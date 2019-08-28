Прага расторгла договоры еще с тремя пунктами обмена валют

Администрация Праги расторгла договоры аренды еще с тремя пунктами обмена валют, которые обманывали клиентов и предлагали невыгодный курс. Эти обменники расположены на Староместской площади, Мустеке и Вацлавской площади.

Фото: Michaela Danelová

В общей сложности по инициативе мэрии были закрыты 11 обменников. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Праги Зденек Гржиб. Еще 13 подозрительных обменных пунктов ждет проверка, добавил он.

Закрытие обменных пунктов в центре Праги, предлагающих невыгодные курсы, обсуждается уже давно. Так, например, был расторгнут договор аренды с обменным пунктом на главном вокзале, который предлагал 15 крон за евро, то есть примерно на 10 крон меньше обычного курса.

Еще один повод для расторжения договоров — низкая арендная плата: например, обменник на Мустеке платил в год около 38 700 крон за квадратный метр. Советник мэра Праги по имуществу Ян Хабр подчеркнул, что цель администрации — расторгнуть не все контракты, а лишь те, которые экономически невыгодны или наносят ущерб репутации города.