Четыре рейса из Мюнхена в Прагу были отменены из-за приостановки работы аэропорта

После того как один из пассажиров вошел в безопасную зону без досмотра, полиция была вынуждена эвакуировать часть мюнхенского международного аэропорта. Полиция задержала подозрительного мужчину, и работа аэропорта была возобновлена. В результате инцидента были отменены 50 рейсов, четыре из них — в Прагу.

Подозрительный пассажир приехал из так называемой третьей страны, которая не классифицируется как безопасная. Перед регистрацией он прошел через аварийный выход в зону, где могут находиться только зарегистрированные пассажиры, сообщил пресс-секретарь аэропорта. Полиция проверила зону безопасности в терминале 2 и не обнаружила опасных предметов.

Аналогичный инцидент произошел в аэропорту Мюнхена в прошлом году. Тогда в зону безопасности терминала 2 без надлежащей проверки вошла женщина. В результате было отменено 330 рейсов, что затронуло 31 тысячу пассажиров. Ущерб составил несколько миллионов евро.

Аэропорт Мюнхена — второй по величине в Германии. В прошлом году он обслужил рекордные 46,2 миллиона пассажиров.



Источник: ct24.ceskatelevize.cz