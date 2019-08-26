В Чехии больше всего подорожали лук, картофель и цветная капуста

В два раза больше, чем в прошлом году, покупатели заплатят в магазинах за лук. Кроме того, сильно подорожали картофель, цветная капуста и другие овощи. Об этом свидетельствуют данные Чешского статистического управления за июль.

Если сложить цены на все отслеживаемые продукты, получится, что содержимое потребительской корзины подорожало примерно на 100 крон по сравнению с июлем прошлого года. И это несмотря на то, что некоторые продукты стали дешевле, например масло, яйца, сахар и фрукты.

Наиболее заметный рост цен наблюдается на лук. Этим летом чехи заплатят 32,5 кроны за килограмм репчатого лука, тогда как в прошлом году его стоимость составляла 15,4 кроны. Цветная капуста подорожала за год примерно на 17 крон и сейчас стоит 41,1 кроны за килограмм. Из отслеживаемых овощей подешевела только морковь. Огурцы и перец стали дороже на треть, помидоры — на 20%. Кроме того, на 4-8% увеличилась цена на свинину и в связи с этим на ветчину, сало, колбасу и паштет. Утки и карп также стали дороже.

Зато яблоки подешевели на треть, лимоны — почти на 20%, а апельсины — на 8%. Из отслеживаемых фруктов только бананы подорожали по сравнению с прошлым годом (на 20%). В этом году люди также покупают масло по более низкой цене, чем в 2018 году. 250 граммов сливочного масла сейчас стоят в магазинах около 45 крон, а год назад цена составляла 53,6 кроны.

«Ситуация с прошлогодней засухой, которая привела к плохому урожаю зерновых или картофеля, в этом году не будет настолько критической, но фермеры отмечают снижение урожая. Рост цен на продовольствие ускоряется, и в следующему году это будет еще более заметно, чем сейчас», — отметил аналитик Лукаш Кованда.

Источник: Novinky.cz