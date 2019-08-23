Общий долг чехов по итогам первого полугодия 2019 года превысил 2,4 трлн крон

Число людей, которые не погашают свои потребительские кредиты, за последние три квартала резко снизилось. Сейчас их на треть меньше, чем три года назад, когда их число составляло 312 000 человек. В конце июня количество чехов, которые не погасили свои ипотечные обязательства, также уменьшилось на 18% и составило менее 20 тыс. С точки зрения невозврата жилищных кредитов наиболее рискованной категорией являются заемщики в возрасте до 24 лет и старше 55 лет. Общая сумма долга по жилищным кредитам сейчас составляет 1,9 трлн крон.
«Рекордно низкий уровень безработицы и рост заработной платы позволяют людям занимать все более высокие суммы и одновременно выплачивать их. Второй фактор - это ответственный подход банков и других финансовых учреждений, которые тщательно учитывают потенциальные риски при предоставлении кредитов», - отметил Иржи Райль, исполнительный директор Небанковского реестра.
Источник: euro.cz