Средняя процентная ставка по ипотеке в июле снизилась до 2,68%

В июне этот показатель составлял 2,76%. Ставки падают уже шестой месяц подряд, однако интерес к ипотеке также снижается, сообщает Fincentrum Hypoindex.

В июле клиенты оформили 6615 ипотечных кредитов, что на 504 меньше, чем в июне. Общий объем ипотечных кредитов составил 15,4 млрд крон.

За первые семь месяцев года было заключено почти 43 500 ипотечных договоров на общую сумму 99 млрд крон. В 2016 году, к примеру, за тот же период было оформлено более 62 800 ипотечных кредитов на общую сумму почти 122 млрд крон. Снижение интереса к ипотеке обусловлено ужесточением условий предоставления кредитов и высокими ценами на недвижимость, которые вряд ли снизятся в обозримом будущем, отмечают аналитики.

Не исключено, что средняя ставка к концу года упадет ниже 2,5%. По словам экономиста Лукаша Кованды, ипотека с отрицательной процентной ставкой уже появилась в Дании, когда клиент получает проценты по ипотечным кредитам вместо того, чтобы их выплачивать.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz