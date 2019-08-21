Чешские карпы погибают из-за смертельного вируса

В двух пражских прудах карпы заразились вирусом герпеса кои (KHV). Более 12 тонн рыбы пришлось уничтожить, чтобы предотвратить распространение опасного заболевания.

По словам Павла Враны, представителя Чешского рыболовного союза, из прудов откачивают воду, засыпают известью и оставляют на шесть недель. Заражение карпов смертельным вирусом зафиксировано в нескольких регионах Чехии (Моравско-Силезский, Пардубицкий, Среднечешский края). Вирус герпеса кои приводит к гибели 90% зараженных карпов. Другие виды рыб также могут передавать его, поэтому в пострадавших районах в Праге (Велка Обурка и Цукроварский пруд) была изъята вся рыба.

Это заболевание встречается редко, а в Праге появилось впервые. Людям вирус не передается. Министерство сельского хозяйства оплачивает расходы, связанные с отловом и уничтожением зараженной рыбы, добавил Врана.

Ветеринары ранее отмечали, что инфекция может не проявляться годами. Если рыба заражена, она выглядит здоровой. Вирус герпеса кои может находиться в организме от нескольких месяцев до нескольких лет без признаков болезни.

«Больная рыба выбрасывает большое количество вируса в окружающую среду и заражает других, затем инфекция распространяется в геометрической прогрессии», — рассказал Радек Аксманн из Регионального ветеринарного управления Пардубицкого края.

Источник: novinky.cz