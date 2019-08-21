Полиция в Чехии задержала 22 человек, подозреваемых в неуплате налогов

Во вторник сотрудники Национального центрального бюро по борьбе с организованной преступностью и работники таможни провели рейды в 60 городах и районах Чешской Республике в связи с подозрением в уклонении от уплаты налогов. 22 человека были задержаны.

По данным сервера Neovlivni.cz, ущерб исчисляется сотнями миллионов крон. Полиция подтвердила проведение рейдов.

«Сегодня команда налоговой “Кобры” проводит мероприятия в рамках уголовных дел в десятках населенных пунктов в Чешской Республике. Пока мы не будем предоставлять более подробную информацию», — сказал Ярослав Ибегей, пресс-секретарь штаба.

Прокуратура Праги, которая курирует дело, заявила, что оно связано с неуплатой налогов. «На сегодняшний день задержано 22 человека, ни одному из них пока не предъявлено обвинение», — сообщила государственный прокурор Дагмар Петникова.

Некоторые из задержанных были доставлены сотрудниками полиции и таможни в пражский офис «На Перштине».

Источник: novinky.cz