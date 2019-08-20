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Среднее время задержки авиарейсов в пражском аэропорту сократилось до 20 минут

Среднее время задержки авиарейсов в пражском аэропорту сократилось до 20 минут

Марина Комарова 105 0
Количество задержанных рейсов в аэропорту Праги тоже уменьшилось. Если в июле 2018 года 46% рейсов были совершены с опозданием, то в прошлом месяце 2019 года таких было 38%.
Среднее время задержки авиарейсов в пражском аэропорту сократилось до 20 минут

Около восьми тысяч рейсов вылетело из аэропорта Рузине в прошлом месяце, 34 из них были задержаны более чем на три часа. Таким образом, более пяти тысяч пассажиров получили право на финансовую компенсацию.

По сравнению с прошлым годом стало меньше рейсов, задержанных более чем на три часа. Например, в июне прошлого года их было 42, а годом позже — 23. Среднее время дополнительного ожидания сократилось до 21 минуты в июле 2019 года против 28 минут в июле 2018 года.

Задержек стало меньше, так как в воздухе находится меньше самолетов. Это подтверждается данными Управления воздушным движением (ŘLP). В июле 2019 года над Чешской Республикой самолеты пролетели порядка 95 тысяч раз, что почти на 2500 меньше, чем годом ранее.

Напомним, в случае отмены или длительной задержки рейса перевозчик обязан выплатить финансовую компенсацию, размер которой колеблется от 250 до 600 евро (от 6400 до 15 400 крон), а также позаботиться о пассажирах, предоставив им прохладительные напитки и при необходимости размещение в отеле в ожидании вылета.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
авиакомпании аэропорт Прага Чехия
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