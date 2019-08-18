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Иностранцы в Праге покупают 20% новых квартир

Иностранцы в Праге покупают 20% новых квартир

Марина Комарова 255 0
Доля нового жилья, которое приобретают в Праге иностранцы, остается стабильной в последние несколько лет - в среднем, этот показатель составляет 20%. Среди покупателей преобладают словаки, за ними следуют граждане стран Западной Европы или бывшего Советского Союза.
Иностранцы в Праге покупают 20% новых квартир
В основном, иностранцы заинтересованы в небольших квартирах, как правило, в дорогих девелоперских проектах. 
 
«За последние пять лет доля иностранцев, покупающих квартиры в Чешской Республике, была стабильной. В нашей стране этот показатель колеблется от 20% до 23%. Примерно половина из иностранных покупателей - словаки. Чаще всего спросом пользуются небольшие квартир, особенно планировка 2+KK», - сказала Марсела Фиалкова, пресс-секретарь Central Group.
 
Finep не регистрирует словаков как иностранцев, без них доля иностранцев составляет от 10% до 12%. По словам пресс-секретаря компании Давида Йирушка, за словаками следуют немцы, австрийцы, англичане, американцы, израильтяне и жители стран бывшего СССР. Растет доля покупателей из Азии.
 
«Доля покупателей-иностранцев у нас варьируется от 20% до 40%. Это зависит от характера жилищного проекта. Чаще всего это жители стран бывшего Советского Союза, а также словаки», - добавил пресс-секретарь компании Trigema Радек Полак.
 
JRD имеет около пятой доли иностранных клиентов. По словам исполнительного директора Мартина Свободы, они приезжают в основном из России, Германии, Нидерландов и Вьетнама.
 
В последнее время доля проданных новых квартир, которые люди покупают в качестве инвестиций, а не для собственного жилья, не сильно изменилась – она составляет около трети. 
 
Источник: echo24.cz
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Темы
иностранцы недвижимость покупка недвижимости Прага Чехия
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