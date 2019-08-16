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Треть подержанных автомобилей чехи покупают в среднем за 300 тысяч крон

Треть подержанных автомобилей чехи покупают в среднем за 300 тысяч крон

Марина Комарова 556 0
Средняя цена подержанных автомобилей, проданных на чешском рынке в первом полугодии 2019 года, увеличилась на 3% и составила 227 900 крон.
Треть подержанных автомобилей чехи покупают в среднем за 300 тысяч крон

Доля автомобилей, проданных за 300 тысяч крон и более, выросла на четыре процентных пункта и достигла 29%, сообщает компания Cebia.
 
Средняя стоимость подержанных дизельных автомобилей была в среднем на 40 тысяч крон выше, чем у бензиновых. Средний возраст проданных подержанных машин сократился до девяти лет, в основном из-за роста предложения новых. Средний возраст продаваемых авто чешского происхождения составлял 7,5 года, в то время как импортным было 11 лет.

В первой половине этого года количество подержанных автомобилей из-за рубежа сократилось на 2,7%. Спад впервые был замечен в первом квартале этого года. По словам генерального директора AAA Auto Каролины Тополовой, это связано со снижением привлекательности импортных машин по сравнению с отечественными. «Покупка в республике более безопасна из-за отслеживаемой истории и значительно меньшего риска манипуляций, которые оказывают основное влияние на цену: с пробегом, годом производства и т.д.», — пояснила она.

Средний пробег подержанных автомобилей составляет 154 тысячи км. Самой популярной моделью по-прежнему является Škoda Octavia, за которой следует Škoda Fabia.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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