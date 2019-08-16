Треть подержанных автомобилей чехи покупают в среднем за 300 тыс. крон

Средняя цена подержанных автомобилей, проданных на чешском рынке в первом полугодии 2019 года, увеличилась на 3% и составила 227 900 крон.

Доля автомобилей, проданных за 300 000 крон и более, выросла на четыре процентных пункта и достигла 29%, сообщает компания Cebia.



Средняя стоимость подержанных дизельных автомобилей была в среднем на 40 тыс. крон выше средней цены на бензиновые автомобили. Средний возраст проданных подержанных автомобилей сократился до девяти лет, в основном из-за увеличения предложения новых автомобилей. Средний возраст продаваемых автомобилей чешского происхождения составлял 7,5 лет, в то время как импортным автомобилям было 11 лет.

В первой половине этого года количество импортных подержанных автомобилей из-за рубежа сократилось на 2,7%. Спад впервые был замечен в первом квартале этого года. По словам генерального директора AAA Auto Каролины Тополове, это связано со снижением привлекательности импортных подержанных автомобилей по сравнению с отечественными. «Их покупка более безопасна из-за отслеживаемой истории и значительно меньшего количества манипуляций, которые оказывают основное влияние на цену - пробег, год производства или сокрытие более серьезных автомобильных аварий», - сказала она. Средний пробег подержанных автомобилей составляет 154 тыс. км. Самым часто используемым автомобилем по-прежнему является Skoda Octavia, за которой следует Skoda Fabia.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz