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Строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» начнется в 2030 году

Строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» начнется в 2030 году

Марина Комарова 201 0
Строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы», расположенной на юго-востоке Чехии, планируется начать в 2030 году, а завершить — между 2035 и 2040 годами, сообщил министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек.
Фото: AP Photo / Petr David Josek
Строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» начнется в 2030 году

Подготовка материалов для тендера по выбору компании, которая станет поставщиком энергоблока, может начаться уже в следующем году. «Моя задача — разработать перечень действий таким образом, чтобы до конца 2022 года фирма была выбрана. Мы, понятно, не можем гарантировать, что это произойдет в указанные сроки, поскольку есть ряд обстоятельств, которые мы должны учитывать», — сказал Гавличек. По словам министра, правительство не исключает возможность строительства двух новых энергоблоков на АЭС «Дукованы», но пока подготовка касается лишь одного.

Для участия в тендере на строительство новых энергоблоков еще в начале 2018 года подали заявки шесть фирм: «Росатом», французская EDF, южнокорейская KHNP, китайская China General Nuclear Power, американская Westinghouse и совместный проект французской Arevа и японской Mitsubishi Atmea. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев подтвердил журналистам 9 июля в Екатеринбурге намерение госкорпорации участвовать в тендере, сообщает РИА Новости.

АЭС «Дукованы» была запущена в 1985-1987 годах, она состоит из четырех энергоблоков общей мощностью 2040 МВт. Строительство нового энергоблока оценивается более чем в 100 млрд крон.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
строительство Чехия аэс
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