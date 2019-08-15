Прага построит новую станцию для спасения диких животных

Администрация Праги планирует комплексную реконструкцию станции для спасения диких животных в районе Йинонице. Строительство начнется в 2020 году и будет завершено в течение двух лет.

Общая сумма инвестиций составляет 173 млн крон без учета НДС. Новое здание сможет принять около 800 любых диких животных (кроме бурого медведя), которые пострадали или были ранены.

«Дикие животные являются неотъемлемой частью природы Праги. Однако иногда они жестоко расплачиваются за пребывание в городе. Техническое состояние существующей спасательной станции катастрофическое и не обеспечивает ни комфорта, ни достаточных условий для работы наших ветеринаров. Вот почему Прага решила построить новый объект, который будет соответствовать современным стандартам», — рассказал заместитель мэра Праги Петр Глубучек.

«Пражская спасательная станция для диких животных работает с 2012 года. Количество пациентов увеличивается с каждым годом, а требования к уходу за ними возрастают. Новое учреждение с полноценными медицинскими и реабилитационными комплексами позволит животным быстрее и качественнее выздоравливать и предоставит ветеринарам адекватные условия для работы», — добавил директор благотворительной организации Lesy hl. m. Prahy Ондржей Паличка.

Новый проект предусматривает строительство операционного зала для ветеринарной хирургии и отделения интенсивной терапии, что увеличит шансы на выживание тяжело раненых животных. Проект также включает создание специализированных реабилитационных учреждений, отвечающих требованиям по уходу за наиболее распространенными видами животных. Кроме того, будет построено очистное сооружение для лебедей и водоплавающих птиц, реабилитационные загоны для копытных и водный загон для выдр и бобров, которые все чаще встречаются в Праге.

Сейчас спасательная станция принимает более 5000 раненых диких животных в год.

Источник: praha.eu