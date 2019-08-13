Наибольшее количество чешских виз получают россияне

В первой половине этого года в посольства Чехии поступило 408 тысяч заявлений на визу, что принесло в бюджет Чехии около 500 млн крон. Об этом свидетельствует статистика МИД Чехии.

«По нашим оценкам, в этом году количество заявок на визы превысит 800 тысяч, что будет означать беспрецедентную сумму поступлений в бюджет (около 1 млрд крон)», — сообщает МИД. В прошлом году поступило около 722 тысяч заявлений на получение чешской визы (визовые сборы составили 771 млн крон).

Министр иностранных дел Томаш Петржичек обратился к Министерству финансов с просьбой не сокращать количество работников, которые занимаются оформлением виз. «Посольства Чешской Республики за рубежом, которые отвечают за прием и обработку заявок, работают в таком же составе, как и в 2016 году, когда общее количество запросов не превышало даже 500 тысяч», — сказал Петржичек.

Чаще всего заявления на визы поступают из России, Украины и Китая. «Увеличение количества заявлений связано с более доступными путешествиями по всему миру», — сказал директор департамента виз МИД Давид Новы. По его словам, наибольший интерес вызывают краткосрочные туристические визы. Чешская Республика также предоставляет долгосрочные визы, например для учебы или работы.

Виза для краткосрочного пребывания в Чешской Республике в течение 90 дней выдается иностранцу за 60 евро (примерно 1500 крон). Виза для долгосрочного пребывания обходится заявителю в 2500 крон. Однако в некоторых странах есть исключения: многие граждане Европы и России платят около половины стандартной суммы за краткосрочную визу.

Источник: Е15