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Инфляция в июле в Чехии составила 2,8%

Инфляция в июле в Чехии составила 2,8%

Марина Комарова 540 0
Уровень инфляции в Чехии в июле составил 2,8%, что на 0,1% превышает аналогичный показатель в июне. Об этом сообщает Чешское статистическое управление.
Инфляция в июле в Чехии составила 2,8%

На рост цен, по мнению аналитиков, повлияло увеличение стоимости жилья и туристических путевок. Как отметил аналитик «Райффайзенбанка» Любош Ружичка, в ближайшие месяцы цены на продукты продолжат расти. С другой стороны, ожидается дальнейшее снижение цен на топливо из-за более низкой стоимости нефти. За счет этого рост инфляции замедлится.

По словам аналитика ČSOB Петра Дюфка, показатель в 2,8% в июле обусловлен ростом цен на жилье, который включает в себя не только арендную плату, но и коммунальные платежи (за электроэнергию, газ и воду).

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
цены Чехия инфляция статистика
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