Инфляция в июле в Чехии составила 2,8%

Уровень инфляции в Чехии в июле составил 2,8%, что на 0,1% превышает аналогичный показатель в июне. Об этом сообщает Чешское статистическое управление.

На рост цен, по мнению аналитиков, повлияло увеличение стоимости жилья и туристических путевок. Как отметил аналитик «Райффайзенбанка» Любош Ружичка, в ближайшие месяцы цены на продукты продолжат расти. С другой стороны, ожидается дальнейшее снижение цен на топливо из-за более низкой стоимости нефти. За счет этого рост инфляции замедлится.

По словам аналитика ČSOB Петра Дюфка, показатель в 2,8% в июле обусловлен ростом цен на жилье, который включает в себя не только арендную плату, но и коммунальные платежи (за электроэнергию, газ и воду).

Источник: ceskenoviny.cz