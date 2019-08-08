Интернет-магазины массово жалуются на Чешскую почту из-за недоставленных посылок

Как сообщает Ассоциация электронной коммерции (APEK), почта не доставляет домой или в офис те посылки, которые обозначены как Balík do ruky и должны быть переданы лично адресатам. Речь идет не об отдельных случаях, а о системном подходе.

Клиенты переплачивают за услугу, но им все равно приходится идти за посылками в почтовое отделение. Претензии они предъявляют не только Чешской почте, но и интернет-магазинам.

В APEK рассказали, что за последние три месяца хотя бы с одной такой жалобой столкнулось более половины опрошенных онлайн-магазинов. Более 17% посылок, которые заказчики должны были получить лично в руки, в этом году осталось в почтовых отделениях.

«К сожалению, в последние месяцы число жалоб со стороны заказчиков растет. Вместо доставки посылки прямо в руки в почтовом ящике их ждет квитанция, где написано, что посылка осталась в отделении. Раньше мы имели дело с единичными случаями, когда адресаты получали такие извещения, будучи дома. Теперь это стало системой», — заявил исполнительный директор APEK Ян Ветишка, напомнив, что люди выбирают интернет-шопинг в том числе для того, чтобы лишний раз не выходить из дома и не стоять в очереди.

Ветишка добавил, что служащий почты сообщил ему о прямых указаниях даже не пытаться развозить посылки из-за недостатка работников. Стоит отметить, что, по статистике компании Balíkobot.cz, на службу Balík do ruky приходится около 70% всех посылок.

Пресс-секретарь Чешской почты Матиаш Витик в свою очередь отверг обвинения в системном подходе, признав, что отдельные сбои имеют место. «Из-за большого количества доставляемых посылок такое может происходить. Мы бы хотели извиниться за это и перед адресатами, и перед отправителями». Он также сообщил о недостатке работников и текучке кадров.

Источник: novinky.cz