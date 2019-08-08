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На смену «стравенкам» могут прийти выплаты на счет

На смену «стравенкам» могут прийти выплаты на счет

Дмитрий Иволга 138 0
Министр финансов Алена Шиллерова хочет расширить систему компенсации питания на всех работающих в Чехии и дать возможность получать эти средства на банковский счет. Сейчас работникам выдают бумажные или электронные ваучеры («стравенки»), которые можно потратить в продуктовых магазинах и заведениях общепита.
На смену «стравенкам» могут прийти выплаты на счет

Глава Минфина обратила внимание на то, что сейчас «стравенками» или возможностью питаться в столовой не охвачено около четверти работников. Она хочет исправить ситуацию, а также сделать систему более удобной. По проекту Шиллеровой, работодатели получат возможность переводить соответствующую сумму прямо на счет сотрудника отдельно от зарплаты. Фирмы, которые захотят сохранить систему ваучеров, смогут это сделать.

В случае введения новой системы магазинам и ресторанам не придется платить 6% за конвертацию «стравенок» в деньги.

Изменения нанесут удар по компаниям, которые сейчас занимаются выпуском ваучеров на питание. Их представители утверждают, что и для магазинов с ресторанами отказ от «стравенок» не выгоден, так как работники смогут тратить полученные деньги не только на питание, но и на другие цели. Однако в секторе не разделяют этих опасений. «Те, кто привык ходить на обед, продолжат это делать. Возможно, кратковременное снижение и будет, но ничего драматического мы не ожидаем», — сказал глава Ассоциации отелей и ресторанов Чешской Республики Вацлав Старек, отметив, что заведения общепита и магазины сейчас вынуждены принимать купоны, так как это делают конкуренты. 

Источник: lidovky.cz 

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Темы
еда рестораны деньги компании Министерство финансов
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