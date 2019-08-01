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Чешские дороги признаны одними из самых плохих в Евросоюзе

Чешские дороги признаны одними из самых плохих в Евросоюзе

Александра Кириченко 119 0
Согласно отчету, представленному Raiffeisenbank, чешские дороги по качеству занимают шестое место с конца в Евросоюзе. Из-за их плохого состояния страна ежегодно теряет несколько миллиардов крон.
Фото: Martin Vendl, vymoly.cz
Чешские дороги признаны одними из самых плохих в Евросоюзе

Качество чешских автодорог банк оценил в 4 балла по семибалльной шкале. В 2010 году оно составляло 3,6 балла. Для сравнения, за это же время качество дорог в Польше улучшилось с 2,6 до 4,1 балла. Модель Raiffeisenbank предполагает, что каждый дополнительный балл приводит к росту ВВП на 5,7%. Также специалисты рассчитали, что текущее состояние магистрали D1 с затянувшимся ремонтом, увеличивая временные затраты на дорогу между Прагой и Брно на полчаса, приводит к ежегодным потерям экономики в 1,1 млрд крон.

Аналитики утверждают, что, хотя Чехия благодаря своему географическому положению сильно зависит от дорожной сети, по сравнению с другими странами Евросоюза сходных размеров и с похожей экономической ситуацией она с 2010 по 2017 год инвестировала в эту сферу на 120 млрд крон меньше, недополучив таким образом 800 км новых магистралей.

По состоянию на 1 января 2019 года в Чешской Республике было 1273 км автомагистралей. Согласно предыдущим анализам, стране не хватает именно 800 км дорог, которые должны быть достроены к 2030 году. Правительственная программа предполагает, что к 2021 году в эксплуатацию будет введено около 210 км.

Источник: e15.cz 

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Темы
Автомобили дороги
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